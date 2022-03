The Voice Belgique : Marvin fait le pari de reprendre une chanson très populaire sur Tiktok

Marvin a 20 ans et vit à Sprimont, dans la province de Liège. Très sociable, ce jeune étudiant adore la musique et il partage d’ailleurs un groupe qui lui permet de se produire sur scène avec son ami Adrien, également candidat de cette saison 10. Lors des Blind Auditions, le candidat a réussi à convaincre Christophe Willem avec la chanson "Watermelon Sugar" d’Harry Styles. Pour affronter Manal et Leslie sur la scène des K.O., Marvin a décidé de reprendre un titre plus sentimental qui a connu un second succès récemment grâce à l’application TikTok : "Talking to the moon" de Bruno Mars. Grâce à Christophe Willem et sa co-coach Yseult, Marvin a pu gagner en confiance. Sera-t-il choisi par son coach afin de se produire sur la scène des lives ?