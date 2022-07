Etudiant à HEC, Marvin s’était inscrit aux castings de la dixième saison The Voice Belgique en compagnie de son meilleur ami Adrien. Après avoir convaincu le coach Christophe Willem, le jeune sprimontois avait touché le cœur du public jusqu’à l’épreuve des K.O. Depuis, Marvin continue de se produire sur scène tout en développant son projet musical. Ce vendredi 8 juillet, l’ancien talent de Christophe Willem a dévoilé son premier single intitulé "Summer Love". Un titre pop qui risque de faire des ravages durant cette vague de chaleur ! Ecrite et produite par Domien Cnockaert de Durbuy Music, cette chanson solaire et mélancolique a tout ce qu’il faut pour devenir LE tube belge de cet été !