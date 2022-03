The Voice Belgique : Marc Pinilla lâche les noms des talents qui l’ont le plus impressionné lors du 3e live

Marc Pinilla est également revenu sur le choix difficile qu’incombe aux coachs en fin de chaque live, celui d’éliminer un talent de leur équipe.

Coach pendant les saisons 2, 3 et 6, le leader de Suarez a lui aussi vécu ces moments difficiles. "Quand on est coach on s’investit émotionnellement. On donne de soi, on tente de leur faire éviter toutes les erreurs en tant qu’artiste et chanteur on a pu commettre" explique-t-il. "C’est une forme de paternalisme, on transmet une sorte de savoir-faire entre guillemets. C’est émotionnellement assez faire. J’imagine les 4 collègues qui ont du mal à éliminer un talent".

Il évoque d’ailleurs toute son admiration pour Christophe Willem, BJ Scott, Black M et Typh Barrow : "Les 4 coachs ont comme moi quelque chose à transmettre. ils sont donc légitimes dans leur siège, dans tout ce qu’ils donnent aux talents".