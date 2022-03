The Voice Belgique : Lio coach d’honneur, Mustii et Charles invités de la demi-finale

Après avoir remporté le trophée de "la plus belle voix de Belgique" haut la main lors de la saison 8 en 2019, Charles continue de conquérir le milieu musical belge. En 2021, elle dévoile son premier EP contenant les titres "Riddle", "Far Gone", et "Without you" qui deviennent rapidement des tubes. Un style unique qui l’emmène sur les plus belles scènes de Belgique et qui l’aide à accomplir de belles choses. Elle a notamment coécrit le titre représentant la Belgique à l’Eurovision cette année et interprété par le célèbre groupe Hooverphonic, et a même eu la chance de voir sa promo affichée sur Times Square en mai dernier. Une ascension dont The Voice Belgique est très fière ! L’ancienne gagnante reviendra sur la scène de The Voice Belgique à l’occasion de la demi-finale pour chanter en compagnie de la nouvelle génération de Talents ce mardi 5 avril.