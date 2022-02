The Voice Belgique : Lesly Briggs crée la surprise lors des Blind Auditions !

Lesly Briggs a 25 ans et vient de Bruxelles. Dans la vie de tous les jours, il réussit à extérioriser son hypersensibilité en partageant ses émotions aux travers de l’art qu’il étudie au conservatoire de Bruxelles. Lesly voudrait constamment aller plus loin. C’est ce qu’il fait en écrivant, dansant et en chantant. Il a décidé de s’inscrire à The Voice Belgique afin de convaincre le jury avec sa voix. Malgré sa difficulté à monter sur scène, il a décidé de reprendre "All I Ask" de Adele. Bien que sa prestation ne s’est pas déroulée comme il l’imaginait à cause du stress, Black M a vu en lui un talent immense et a décidé de lui offrir la chance de continuer l’aventure en buzzant pour lui. Direction les K.O. !