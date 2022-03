The Voice Belgique : les meilleurs moments du premier live de la saison 10 !

Grande nouveauté de cette saison 10 : les coachs d’honneur. Durant chaque live, les coachs de la saison 10 sont rejoints par un ancien coach ayant marqué The Voice Belgique et ce "coach d’honneur" est différent à chaque Live. Son rôle ? Chanter avec les talents et donner son avis sur les candidats en lice. Il prend place dans un 5e siège installé à côté du banc des coachs. Pour ce premier live, c’est Vitaa qui a endossé le rôle de coach d’honneur. La coach des saisons 7 et 8 et de The Voice Kids est revenue sur le plateau pour donner son avis sur les talents de cette saison anniversaire. Celle qui s’apprête à devenir maman pour la troisième fois a choisi le plateau de The Voice pour sa dernière apparition avec le jour J !