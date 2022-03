The Voice Belgique : les meilleurs moments du deuxième live !

Notre coach d’honneur, Quentin Mosimann a signé son grand retour dans l’émission en interprétant un titre qui lui tenait à cœur en compagnie de tous les talents : "Kiss" de Prince. Sa venue dans l’émission a été un moment sensationnel puisqu’il a pu s’investir pleinement dans son rôle de coach d’honneur en chantant et en donnant son avis sur les prestations époustouflantes des candidats. Au fil des prestations de haut niveau, Mosimann se voyait de plus en plus indécis pour faire face aux décisions qu’ont dû prendre les coachs Typh Barrow, Christophe Willem, BJ Scott et Black M.