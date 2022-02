The Voice Belgique : "les K.O.", la nouvelle épreuve qui va tout changer pour les coachs !

Pour les aider dans leur coaching de cette nouvelle épreuve, les coachs ont fait appel à des artistes de haut vol. Typh Barrow a convié MC Solaar, rappeur mythique de la scène francophone. L’artiste aux plus de 3 millions d’albums vendus et auteur-interprète des tubes comme "Caroline" ou "Victime de la mode" est aussi une des plus grandes idoles de la coach de The Voice Belgique.

Black M, quant à lui, a invité Zaho avec qui il a collaboré sur le titre "Parle-moi" sur son album "Eternel Insatisfait". La chanteuse connue pour son tube "C’est chelou" est aussi réputée pour être l’auteure de chansons pour des artistes comme Céline Dion et ses collaborations prestigieuses avec des rappeurs comme Soprano, La Fouine, MHD et Naps.

Christophe Willem, nouveau coach de cette saison, a fait appel à Yseult, autrice-compositrice-interprète ayant été désignée Révélation Féminine aux Victoires de la Musique 2021. Depuis deux ans, elle est l’une des chanteuses les plus populaires du paysage musical francophone. Tout comme le coach qui l’invite, elle a également participé à la Nouvelle Star en 2013. C’est donc tout naturellement que Christophe Willem a pensé à elle pour coacher son équipe.

Pour cette dixième saison et cette nouvelle épreuve, BJ Scott a demandé à son ami Axel Bauer de venir l’aider dans son coaching. L’auteur-compositeur, guitariste et acteur français a vendu plus de 3 millions de disques et a plus de 700 concerts à son actif. L’expérience et les précieux conseils du chanteur de "Cargo" et "Eteins la lumière" seront utiles aux candidats qui ont sa carrière pour modèle.