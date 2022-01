The Voice Belgique : les 4 coachs se retournent pour Oan dès les premières notes !

Pour son blind, Oan a choisi la chanson "Before You Go" de Lewis Capaldi. Dès les premières notes, les quatre coachs se retournent en même temps. Une première dans cette saison 10 de The Voice Belgique ! Une standing ovation lui a lieu la fin de la prestation du jeune talent. "Tu as un truc indéniable et tu mérites ces 4 buzz" lance Typh Barrow qui ajoute "On voit un mec qui n’a pas conscience de ce qu’il a dans le ventre". "On a buzzé très vite car tu as une identité vocale qui est immédiate", commente Christophe Willem. "J’ai cru à l’histoire que tu racontais dans cette chanson, qui n’est pas si facile" avoue BJ Scott. Black M, quant à lui, pense qu’il "n’y a rien a changé" et qu’il s’est "mangé une grosse tarte". La guerre est déclarée entre les quatre coachs. C’est l’heure du choix et Oan décide de poursuivre l’aventure dans l’équipe de Typh Barrow. Prochaine étape ? Les K.O !