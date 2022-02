The Voice Belgique : Lara va vous surprendre avec cette reprise de Salvatore Adamo

Lara est âgée de 21 ans et vit à Marcinelle. Issue d’une famille passionnée par la musique, elle a décidé de s’inscrire aux castings de The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, elle a interprété un titre de K-pop. Sa prestation unique et originale lui a permis d’intégrer l’équipe de Black M. Pour affronter Sabine et Anaë sur l’épreuve des K.O., Lara a décidé de rendre hommage à son défunt grand-père en reprenant "Tombe la neige" de Salvatore Adamo. Une prestation bouleversante et pleine d’émotions ! Sera-t-elle choisie par son coach afin de poursuivre l’aventure et d’accéder aux grands lives ?