The Voice Belgique : laissez-vous emporter par Christopher et sa reprise de "Man In the Mirror"

C’est lors du premier confinement que Christopher s’est mis à chanter devant chez lui. Suite à ces prestations en public, ses voisins et ses amis lui ont conseillé de s’inscrire aux castings de The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, il a interprété une chanson d’Aya Nakamura et a eu la chance d’intégrer l’équipe de BJ Scott. En reprenant le titre "Man In The Mirror" de Michael Jackson lors des K.O. , Christopher a su s’amuser sur scène et montrer une nouvelle facette de lui que l’on n’avait jamais vue auparavant ! Ces progrès ont été révélateurs pour BJ Scott qui a pris la décision de l’emmener aux lives !