The Voice Belgique : la reprise touchante de "Woman" de Neneh Cherry par Leslie

Leslie a 40 ans et vit à Namur. Cette jeune maman toujours d’humeur positive est enseignante en géographie et sciences sociales. Grande amoureuse de jazz, Leslie a choisi d’interpréter "Time after Time" de Cyndi Lauper lors de son Blind. Pour les K.O. de cette saison 10 de The Voice Belgique, le talent de l'équipe de Christophe Willem a décidé de reprendre le titre "Woman" de Neneh Cherry. Un titre qui lui a permis de sublimer sa voix et de transmettre beaucoup d’émotions. Sera-t-elle choisie son coach pour accéder à l'épreuve des grands lives ?