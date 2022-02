The Voice Belgique : la prestation MAGISTRALE de Rosalie sur un titre d’Harry Styles

Durant les Blind Auditions, Rosalie avait séduit les coachs grâce à son timbre unique et sa reprise de David Bowie. Talent très disputé, elle avait rejoint l’équipe de BJ Scott. C’est désormais dans l’équipe de sa coach que la jeune candidate tente de défendre sa place lors de la nouvelle épreuve des K.O. Pour tenter d’accéder aux grands lives de The Voice Belgique, Rosalie interprète "Falling" du chanteur britannique Harry Styles. Un moment magique qui émeut les coachs. Face à Henri et Nora, Rosalie n’est pas choisie par BJ Scott pour poursuivre l’aventure. Cependant, Christophe Willem et Typh Barrow tentent de la voler. Rosalie décide de rejoindre la team Willem pour chanter lors des lives.