The Voice Belgique : Juliette touche Black M avec une chanson sur le harcèlement scolaire

Juliette a 19 ans et vit à Nivelles. Actuellement, elle réalise des études afin de devenir assistante sociale. Son rêve ? Participer à The Voice et elle a eu la chance d’être sélectionnée pour participer aux Blind Auditions de la saison 10. Lorsqu’elle chante, elle aime partager des émotions et faire passer des messages et elle compte le faire dans The Voice Belgique ! Pour ce faire, elle a choisi d'interprété "L'Effet de Masse" de Maëlle, gagnante de la saison 7 de la version française de The Voice. Cette chanson dénonce le harcèlement scolaire, un sujet qui touche la candidate !