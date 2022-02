The Voice Belgique : Juliette nous touche en plein cœur durant les K.O.

Ce que Juliette aime dans la musique ? Transmettre des messages et émotions. Grâce à cela, elle avait réussi à toucher Black M lors des Blind Auditions avec une chanson sur le harcèlement. Elle compte continuer sa quête des émotions sur la scène des K.O. en reprenant "Roule" de Soprano. Une chanson qui évoque la perte d’un être cher. Black M ayant invité son amie Zaho à l’aider dans son coach, Juliette a pu bénéficier des conseils de deux grands artistes urbains lors de ses répétitions et les appliquer dans le K.O. qui l’oppose à Farah et Roxane. Sera-t-elle choisie par son coach pour se produire sur la scène des lives ?