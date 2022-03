The Voice Belgique : Iris offre une prestation ébouriffante sur "I'm Still Standing" d'Elton John !

Iris a 20 ans et vit actuellement à Londres. Cette jeune fille a grandi dans une famille de musicien : ses parents étaient tous les deux des chanteurs classiques. Premier talent à se présenter aux Blind Auditions de cette saison 10, Iris a eu la chance d’obtenir 4 buzz avec sa reprise de "Cuz I Love You" de Lizzo. Pour clôturer l'étape des K.O. et affronter Nicolas et Alice Courtois, elle s’attaque à un monument de la chanson : "I'm Still Standing" d'Elton John, sortie en 1983 et extraite de l'album "Too Low for Zero'' du chanteur britannique. C'est une prestation réussie puisque Christophe Willem décide qu'Iris se produira sur la scène des lives.