The Voice Belgique : Héloïse nous offre un moment de douceur en reprenant un titre du King

Héloïse a 19 ans et vit à Embourg, près de Liège. Étudiante et assez timide, cette candidate a décidé de tenter sa chance et de s’inscrire aux castings de la saison 10 de The Voice Belgique. Grâce à sa prestation, elle avait séduit deux coachs lors des Blind Auditions. Pour le K.O. qui l'oppose à Dounia et Daniel, elle a décidé de reprendre le titre phare d’Elvis Presley : "Can’t Help Falling In Love". En douceur, elle a envouté nos coachs avec sa voix. Sera-t-elle choisie par sa coach Typh Barrow et décrochera-t-elle son ticket pour les lives ?