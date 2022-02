The Voice Belgique : Florent Brack, gagnant de la quatrième saison, dévoile le premier extrait de son nouvel album !

Ado et passionné de rock, Florent Brack débute le chant dans une chorale, puis se lance dans différents groupes aux cotés de son frère guitariste. Sa mère décide alors de l’inscrire à la quatrième édition de The Voice Belgique. Après un parcours sans faute dans le télécrochet de La Une, il remporte le précieux titre en compagnie de sa coach Chimène Badi. Après sa victoire en 2015, Florent décide de se former en Angleterre à la BIMM School (British and Irish Modern Music) près de Brighton. À son retour, il se produit sur scène avec Kid Noize et collabore avec le DJ-producteur Goldaze sur ses singles "Wasted Hours" et "Bright Summer’s day".

Récemment et grâce à un financement participatif, l’ancien vainqueur a annoncé la sortie de son premier album intitulé "Faces". Le nouveau single "I Wanna Know" de Florent Brack en est le premier extrait et est désormais disponible sur toutes les plateformes. Un titre au rythme entraînant qui parle du dépassement personnel. Ce titre annonce la sortie de trois prochains singles qui feront partie de ce nouveau projet.