The Voice Belgique est de retour pour une 11e saison : les castings sont ouverts

Pour cette nouvelle saison dédiée aux adultes, les fauteuils rouges sont prêts à se retourner, les buzzers à s’actionner et les "This is the Voice" à retentir pour vous faire vibrer plus que jamais !

Qui dit lancement de nouvelle saison, dit aussi ouverture des castings ! La RTBF approche dès aujourd’hui des candidats venus de tous horizons prêts à rivaliser sur scène pour épater le jury et le public et ce, peu importe le registre ou la génération !

Qui seront les prochains talents à se mettre dans la course pour vivre cette aventure tout à fait inédite en mettant leur voix dans tous ses états ? Qui succédera à Alec, le grand gagnant de la 10e saison ?

En 11 ans, le programme de divertissement de la RTBF a vu passer un tas de talents sur son plateau : de Loïc Nottet à Alice On The Roof, en passant par Blanche, Antoine Delie, Charles, Roberto Bellarosa, Jérémie Makiese. L’émission a changé leur destinée et se retrouver devant le micro de The Voice Belgique leur a permis de devenir des artistes à part entière, au-delà même de nos frontières !