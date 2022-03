The Voice Belgique : Enola nous livre une prestation de haut niveau en reprenant "Drivers License" d'Olivia Rodrigo lors des Lives

Lors des Blind Auditions, Enola avait chanté "Angels Like You" de Miley Cyrus et avait intégré l’équipe de BJ Scott. Pour son K.O, elle s’est attaquée à un titre qui lui tenait à cœur et sa prestation avait poussé Christophe Willem à faire une exception et à la voler. Enola est donc le troisième talent volé de la saison dans la team de Christophe Willem ! Pour son tout premier Live, la jeune namuroise a décidé de s’attaquer à une chanson très populaire grâce à l’application TikTok : "Drivers License" de la jeune artiste américaine Olivia Rodrigo. Récompensé aux MTV Awards, ce titre a déjà fait le tour des radios internationales et il fait partie de l’album "SOUR" qui bat les records avec ses nombreux exemplaires vendus. Connue pour sa voix marquante lors de ses prestations, Enola compte bien conserver sa place dans l’aventure grâce à cette prestation de taille !