The Voice Belgique : Enola ensorcelle les coachs sur du Miley Cyrus lors des Blind Auditions !

Enola a 21 ans et vit à Namur. Actuellement, cette jeune candidate étudie le chant pop à l'IMEP. Outre le chant, Enola voue une passion pour la sorcellerie ! Elle se sert des énergies de la nature pour exaucer des vœux, et elle compte bien s'en servir pour que les coachs se retournent sur son blind ! C'est la quatrième fois qu'elle se présente aux castings de The Voice et elle compte aller le plus loin possible dans les étapes de cette dixième saison. Lors des Blind Auditions, Enola chante "Angels Like You" de Miley Cyrus et voit deux fauteuils de coachs se retourner. Cependant, c'est l'équipe de BJ Scott qu'elle décide d'intégrer ! Direction, les K.O !