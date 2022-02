The Voice Belgique : retour en 2018, quand Valentine Brognon remporte la 7e saison

On remonte le temps en collaboration avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2018.

Souvenez-vous, la 7e saison de The Voice bat son plein, les auditions s’enchaînent et certains candidats font craquer plus que d'autres les coachs avec leur interprétation. C’est le cas de la jeune la jeune hainuyère Valentine Brognon. Alors qu’elle ne sait absolument pas que son destin est en train de changer, elle interprète à sa manière et de façon magistrale Roxanne du groupe Police sous les yeux ébahis des coachs.

Cerise sur le gâteau, elle a le privilège de disposer de quatre "buzz". Valentine Brognon fait le choix de rejoindre l’équipe de Matthew Irons qui l’emmènera jusqu’en finale et remportera la 7e saison.

A présent, BJ Scott, Typh Barrow, Black M et Christophe Willem s’éclatent dans les blind de cette 10e saison de The Voice Belgique chaque mardi sur La Une. Black M était l’invité du 8/9 pour aborder le 6e blind de The Voice Belgique. Le rappeur de 37 ans s’est confié sur sa découverte de son rôle de coach et sur les éléments qui l’intéressent chez un talent.