The Voice Belgique : Dounia s’empare de la scène des K.O. avec un titre de The Weeknd

Dounia est une jeune liégeoise de 27 ans. Confrontée à un public pour la première fois, la candidate a su convaincre sa coach Typh Barrow avec sa reprise du titre "Do I Wanna Know" des Arctic Monkeys lors des Blind Auditions. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Dounia se lâche lors de son K.O. qui l'oppose à Daniel et Héloïse. Elle a pu mettre sa voix en valeur en reprenant "The Hills", un titre phare de l’artiste au succès mondial The Weeknd. Sera-t-elle choisie par sa coach pour poursuivre l'aventure ?