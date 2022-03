The Voice Belgique : Diana fait son grand retour dans l’équipe de Typh Barrow pour les lives !

La coach s’explique sur son choix : "Diana c’était mon coup de cœur sur les Blinds. Il y a une connexion immédiate qui s’est faite avec cette fille. C’était un déchirement pour moi de la voir partir aux K.O. C’était clairement mon plus gros regret de ne pas pouvoir la garder. J’ai immédiatement pensé à elle lorsqu’une place s’est libérée dans mon équipe. J’ai bien revisionné tous les K.O., et je reste bien sur mon choix". Un choix dont Typh est certaine : "On a déjà fait des workshops ensemble et je sais comment elle travaille. Je suis ravie que l’univers ait bien fait les choses pour qu’on puisse se retrouver". Une coach et un talent très heureux qu’on retrouvera lors des lives.

Nous retrouverons Diana lors du deuxième live de ce mardi 15 mars sur La Une, qui concourra au sein de l’équipe de Typh Barrow.