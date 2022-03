The Voice Belgique : Diana chante en ukrainien pour rendre hommage à son pays

Lors des Blind Auditions, Diana avait placé la barre très haut en récoltant 4 buzz. Durant l’épreuve des K.O., la jeune ukrainienne et étudiante à Namur avait décidé d’interpréter "Wish I didn’t Miss You" d’Angie Stone. Un grand titre soul datant de 2001. Malgré une prestation très réussie, Typh Barrow avait dû se séparer de Diana, à contrecœur. Lorsqu’une place s’est libérée dans l’équipe de Typh Barrow, il était évident pour sa coach que Diana réintégrerait son équipe.

Pour les Lives, Diana, originaire d’Ukraine, a décidé de rendre hommage à son pays en reprenant un titre dans sa langue maternelle. C’est une première dans l’histoire de The Voice Belgique ! Grâce à l’émotion qu’elle réussit à transmettre avec sa voix, Diana réalise un retour gagnant dans l'équipe de Typh Barrow ! Un véritable moment d'exception qui fait écho à l'actualité et qui a ému le public et les coachs aux larmes. Ces derniers n'ont pas pu s'empêcher de rejoindre la candidate sur scène pour célébrer la paix.