Roberto Bellarosa prépare son retour avec un tout nouvel EP qui sortira chez nous fin d’année. Après avoir dévoilé récemment son titre "A zéro", à travers lequel il revenait justement sur son envie d’écrire un nouveau chapitre dans sa carrière artistique, il sort aujourd’hui son nouveau single intitulé "Raison de s’aimer". Dans ce morceau, il déclare son amour à celle qui partage sa vie et avec laquelle il va fonder une famille puisque le couple attend un heureux événement !

"Raison de s’aimer" fait également écho à deux titres emblématiques du parcours d’artiste de Roberto : "You give me something" interprété dans The Voice, et "Love kills", la chanson avec laquelle il avait représenté la Belgique au Concours Eurovision de la chanson.