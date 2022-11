The Voice Belgique : Découvrez le premier single d’Enola (saison 10) "Never Asked For U"

Vous souvenez-vous d’Enola ? Cette jeune chanteuse namuroise a été découverte lors de la dixième saison de The Voice Belgique. Après avoir intégré l’équipe de BJ Scott après sa reprise de "Angels Like You" de Miley Cyrus aux Blinds, Enola s’envolait pour les Lives en tant que talent volé dans la team Willem. Souvent saluée pour son originalité, Enola est désormais de retour avec son tout premier single qui reflète parfaitement son univers. Découvrez "Never Asked For U" !