The Voice Belgique : découvrez le bêtisier de la saison 10 !

Chaque saison de The Voice Belgique possède son lot de bêtisiers. Cette dixième saison ne déroge pas à la règle. Les lapsus des candidats, ainsi que les blagues de Maureen et les gaffes des coachs et coachs d'honneur n’ont pas échappé aux caméras. The Voice Belgique, c’est seize semaines d’auditions, de répétitions, d’interviews et de tournages à l’extérieur. Entre fous rires, caméras cachées et blagues, découvrez ce super bêtisier de The Voice Belgique dans lequel... personne n’est épargné !