The Voice Belgique : découvrez "À quoi tu penses ?", le premier single d’Orlane (saison 9)

En 2021, Orlane était finaliste de la neuvième saison de The Voice Belgique dans l’équipe de Loïc Nottet. Avec des prestations de haut vol comme sur "Trop beau" de Lomepal, cette étudiante en médecine avait marqué les esprits tout au long de cette saison avant de s’incliner en finale face à Jérémie Makiese. Désormais diplômée, Orlane a décidé de se consacrer entièrement à la musique et a signé avec la maison de disques Pias (Oasis, Placebo, Oscar and the Wolf,..). Elle a récemment dévoilé son tout premier single intitulé "A quoi tu penses ?", une chanson en français aux sonorités pop qui sublime sa voix.

Cette chanson promet déjà un bel avenir musical à l’auteure-compositrice-interprète puisqu’elle est déjà en cover de la playlist "Restez branché" sur Spotify et a assuré la première partie du concert de Loïc Nottet ce vendredi 27 avril au Cirque Royal.

Orlane sera également en concert le jeudi 25 mai prochain à BXL Central (chez Pias) : infos et réservations.