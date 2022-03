The Voice Belgique : de nouvelles places sont disponibles dans le public du live 2 !

Après une saison 9 à huis clos, The Voice Belgique est heureux d'accueillir du public afin de célébrer cette dixième saison événement ! Suite à l'allégement des mesures sanitaires, le studio de The Voice Belgique peut à nouveau accueillir la capacité maximale de son public, sans masque et sans Covid Safe Ticket. Par conséquent, de nouvelles places sont mises en vente pour le deuxième live qui se déroulera le mardi 15 mars dans les studios liégeois de la RTBF.

Envie d'applaudir les talents de Typh Barrow, Christophe Willem, Black M et BJ Scott qui ont été sélectionnés lors de l'épreuve des K.O. ? Envie d'assister aux performances lives d'artistes invités ? Ou tout simplement envie de revoir les anciens coachs de The Voice Belgique qui s'installeront dans le fauteuil du coach d'honneur ? Réservez sans plus attendre vos places pour le live 2 qui aura lieu le mardi 15 mars prochain au sein du studio 40 de la RTBF. Performances incroyables et invités surprises seront au rendez-vous !

Réservez vos places via notre site dès ce mercredi 9 mars à 18h : www.rtbf.be/ticket