The Voice Belgique : Daôme va vous éblouir avec sa reprise de System of a Down !

Daôme a 26 ans, vit à Marche-en-Famenne. Cette jeune femme a grandi avec l’amour de la scène en héritage. Bienveillante et pleine de vie, cette jeune candidate se décrit comme une chanteuse écorchée qui aime les chansons à textes. Lors des Blind Auditions, son interprétation de ''Ne me jugez pas" de Camille Lellouche a convaincu trois coachs. Son aventure s’est poursuivie aux côtés de BJ Scott avec qui elle a travaillé son titre pour les K.O. : ''Lonely Day'' de System of a Down. Le talent de l'équipe de BJ Scott livre une prestation puissant sur la scène de The Voice Belgique. Sera-t-elle choisie par sa coach afin de poursuivre l'aventure ?