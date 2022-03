The Voice Belgique : Dadju partage la scène avec les talents sur son titre "Reine"

Après avoir participé à la finale de The Voice Kids en 2020, Dadju fait désormais partie de la Voice Family. L'artiste français nous fait une nouvelle fois l’honneur de revenir sur le plateau des Lives de la saison anniversaire de The Voice Belgique.

C’est avec plusieurs candidates de l’aventure, Sekina et de Roxane de la team Black M, Diana et Valentine de la team Typh Barrow et Chloé de l'équipe de BJ Scott, que Dadju interprète son titre "Reine". Certifié disque de diamant, cet titre est un de ses plus grands tubes ! Sa carrière fructueuse n’est pas près de s’arrêter puisqu’il a récemment sorti son tout nouveau single "King", extrait de son nouvel album qui sortira au mois de mai prochain. L’artiste français revient non seulement avec un nouvel album mais aussi avec un nouveau film "Ima" dont il est le réalisateur. En plus d’une carrière musicale exemplaire, il nous tarde de voir ce que nous réserve la première œuvre cinématographique de Dadju !