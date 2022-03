The Voice Belgique : comment voter pour vos talents préférés ?

Pour les 2 premiers Lives, vous pourrez sauver un Talent par équipe. Les équipes seront regroupées et des périodes de vote seront définies selon les équipes. Idem pour le Live 3, mais dans ce cas, ce sont deux Talents que vous pouvez sauver !

Attention, votre vote est valable uniquement au moment où Maureen annonce le début des votes de l’équipe du talent que vous souhaitez soutenir. La clôture de la période de vote sera également annoncée par Maureen.

Dès le Live 5, vous pourrez voter, pour votre Talent favori, dès le moment où Maureen annonce le début des votes et ce jusqu’au moment où elle annonce la clôture des votes. Dès le Live 5, les Talents ne seront plus soumis au vote par période d'équipe mais individuellement.

Pour la grande finale, le vote sera valable uniquement au moment où Maureen annonce le début des votes et ce jusqu’au moment où elle annonce la clôture des votes. Deux des quatre finaliste seront alors éliminés de la compétition. Après une pause, Maureen annoncera la reprise des votes pour les deux Talents encore en compétition. Les votes seront remis à zéro à la pause . Maureen annoncera enfin la clôture des votes et le gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique est annoncé !

Attention, les votes ne seront valables que dans la plage horaire annoncée par Maureen Louys durant l'émission !

Comment voter ?

Pour le vote du public, chaque Talent se voit attribuer un nombre de 01 à 12 à la fois pour les votes

par SMS au 6039,

par téléphone au 0905 82 005

Chaque vote SMS ou par APPEL TELEPHONIQUE est facturé 1€.

Pour voter par appel téléphonique, il suffit du composer le 0905 82 005. Après avoir composé ce numéro, vous aurez accès à un menu où vous devrez taper le numéro attribué au candidat de votre choix.

Les votes via 0905 82 005 depuis un numéro privé ne peuvent pas être comptabilisés.

Le nombre de votes est limité à 15 par Talent et par identifiant (un identifiant = un numéro de téléphone) par Live