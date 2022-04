The Voice Belgique : comment voter pour les finalistes ?

Pour la grande finale, le vote sera valable uniquement au moment où Maureen annonce le début des votes et ce jusqu’au moment où elle annonce la clôture des votes. Deux des quatre finaliste seront alors éliminés de la compétition. Après une pause, Maureen annoncera la reprise des votes pour les deux Talents encore en compétition. Les votes seront remis à zéro à la pause et ne seront pas pas cumulés. Maureen annoncera enfin la clôture des votes et le gagnant de la saison 10 de The Voice Belgique sera annoncé !