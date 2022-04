The Voice Belgique : comment réserver vos places pour la grande finale ?

Après une saison 9 à huis clos, The Voice Belgique est heureux d'accueillir du public afin de célébrer cette dixième saison événement ! Pour célébrer cet anniversaire, les lives accueillent à nouveau du public. Envie d'applaudir les talents de Typh Barrow, Christophe Willem, Black M et BJ Scott et d'assister aux prestations exclusives de Slimane le coach d'honneur et des invités, Jérémie Makiese et Sola ?

Parmi Alec, Valentine, Sekina et Maysha, lequel succédera à Jérémie Makiese, gagnant de la saison 9 et représentant belge à l'Eurovision 2022 ? Réservez sans plus attendre vos places pour la grande Finale de ce mardi 12 avril au sein du studio 40 de la RTBF. Performances incroyables et surprises seront au rendez-vous !

