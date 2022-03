The Voice Belgique : comment obtenir vos places pour les lives 3, 4 et 5 ?

Après une saison 9 à huis clos, The Voice Belgique est heureux d'accueillir du public afin de célébrer cette dixième saison événement ! Pour célébrer cet anniversaire, les lives pourront accueillir à nouveau du public. Envie d'applaudir les talents de Typh Barrow, Christophe Willem, Black M et BJ Scott qui ont été sélectionnés lors de l'épreuve des K.O. et d'assister aux prestations exclusives des coachs d'honneur et des invités ? Réservez sans plus attendre vos places pour les lives 3 (mardi 22 mars), 4 (lundi 28 mars) et 5 (mardi 5 avril) au sein du studio 40 de la RTBF. Performances incroyables et surprises seront au rendez-vous !

Réservez vos places via notre site dès ce mercredi 16 mars à 20h : www.rtbf.be/ticket