The Voice Belgique : Christophe Willem interprète son tube "Jacques à dit" avec ses Talents

Pour couronner ce quatrième Live rempli de surprises, Christophe Willem a décidé de réserver un moment unique à ses talents en reprenant son titre phare "Jacques a dit" sur la scène des Lives. Sorti en 2007, ce disque de Christophe Willem est le troisième single de son premier album "Inventaire". Il compte plus de 4 millions de vues sur Youtube. Prenant son rôle de coach très à cœur depuis le début de l’émission, Christophe Willem a tissé des liens forts avec ses talents Rosalie, Arthmony et Maysha. Ce soir, c’est sur son titre phare qu’ils partagent la scène de The Voice.