The Voice Belgique : Chloé brille grâce à sa reprise de Celeste lors des Lives

Pour participer aux Blind Auditions, Chloé avait chanté "The Only Exception" de Paramore accompagnée de sa guitare. Après avoir intégré l’équipe de Typh Barrow, la jeune fille vivant à Waremme avait affronté Zélia et Sekina en reprenant le titre de K-POP : "Butter" du groupe BTS sur la scène des K.O. Sa prestation haute en couleur a su convaincre BJ Scott de la voler et de l’emmener aux Lives.

Pour cette première prestation en direct, Chloé continue de nous surprendre en s’attaquant à un titre soul de la chanteuse Celeste : "Love Is Back" qui compte déjà plus de deux millions de streams sur YouTube. La voix douce de Chloé entendue jusqu’à présent prend son envol et groove avec ce titre soul !