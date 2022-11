The Voice Belgique : Camille Schneyder (saison 7) dévoile le clip de son single "Dans mon dos"

Après avoir confessé son envie de continuer de travailler avec Camille, Vitaa a tenu sa promesse. Une relation fusionnelle entre les deux artistes s’est dès lors installée et toutes deux travaillent désormais sur le futur album de Camille Schneyder. Une aventure plus qu’extraordinaire qui a fait basculer la jeune artiste dans le monde du chant. Camille Schneyder et Soraya Slimani (Sola) ont eu la chance d’accompagner Slimane et Vitaa en tournée dans toute la France lors du Versus Tour. Une aventure qu’elle a pris soin de documenter dans des "vlogs" postés régulièrement sur ses réseaux sociaux.