The Voice Belgique : Black M met le feu sur "La Légende Black" avec ses talents sur scène !

Pour cette demi-finale, les coachs Typh Barrow, Bj Scott et Black M ont décidé de partager un trio avec leurs demi-finalistes. Un moment d’exception qui a permis à nos talents de partager ce privilège aux côtés des personnes qui les suivent et les conseillent depuis le début de l’aventure. Pour ce premier trio, Black M a décidé de chanter son titre "La légende Black" avec Sekina et Valentin. Un titre qui fait partie de son album succès "Les yeux plus gros que le monde" sorti en 2014. Chanté en duo avec l’artiste Dr. Bériz, cette chanson compte plus de 69 millions de vues sur YouTube et état un véritable succès grâce à sa mélodie entêtante et son clip vidéo qui sort de l’ordinaire. Un titre qui a mis l’ambiance dans studio lors de cette demi-finale de The Voice Belgique !