The Voice Belgique : Anaë convainc Black M avec un tube de Michael Jackson !

Lors des Blind Auditions, Anaë interprète "I Just Can't Stop Loving You" de Michael Jackson. Une chanson du roi de la pop qui date de 1987 et qui a été numéro 1 au classement Billboard Hot 100. Dès les premières notes, Black M se retourne. Il est le seul à utiliser son buzzer, Anaë intègre donc directement l'équipe du rappeur. Il déclare : "Il y a eu quelques soucis à gauche, à droite, mais on va travailler tout ça". Bienvenue dans The Voice Belgique, Anaë ! Prochaine étape ? Les K.O. !