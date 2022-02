The Voice Belgique : Adrien va vous enchanter avec cette reprise de "Let Me Down Slowly"

Adrien a 19 ans et vit à Sprimont, en province de Liège. Ayant baigné dans la musique depuis sa plus tendre enfance, c’est tout naturellement qu’il a appris la guitare, le piano et le chant. Cet étudiant en immobilier a décidé de participer à The Voice Belgique en compagnie de son meilleur ami Marvin (membre de l’équipe de Christophe Willem) dans le but de faire rencontres musicales. Lors des Blind Auditions, Adrien avait convaincu Typh Barrow grâce à sa reprise de "Break My Heart" de FINNEAS. Pour les K.O., Adrien surprend sa coach une nouvelle fois grâce à l’émotion dans son interprétation de "Let Me Down Slowly" d’Alec Benjamin. Sera-t-il choisi par sa coach parmi les trois candidats de ce K.O. ?