The Voice Belgique : Adriana met tout le monde d’accord avec un classique d’Ella Fitzgerald

Adriana a 22 ans et vit à Bruxelles. Baignant dans la musique depuis toujours, elle s’est enfin décidée à se lancer et à tenter sa chance aux castings de la saison 10 de The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, Adriana a chanté "As the World Caves In" de Matt Maltese. Suite à cette audition, elle a décidé de poursuivre l’aventure dans l’équipe de BJ Scott. Lors des K.O, elle a décidé de reprendre le titre "Angel Eyes" de la légende du jazz Ella Fitzgerald. Durant les répétitions, le stress s’est avéré être son ennemi. Sur scène, Adriana met son stress de côté et réussi à éblouir sa coach, qui décide de l’emmener aux grands lives de The Voice Belgique.