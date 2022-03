The Voice Belgique : Adriana hypnotise le studio avec sa reprise de "I go to sleep" de Sia

Lors des Blind Auditions, Adriana avait chanté "As the World Caves In" de Matt Maltese. Suite à cette audition, elle avait décidé de poursuivre l’aventure dans l’équipe de BJ Scott. Lors des K.O, elle a été choisie par sa coach après avoir repris un grand classique de jazz.

Adriana s’aventure désormais sur la scène des lives avec "I Go To Sleep" de la chanteuse à voix Sia ! Issu de l’album "Some People Have Real Problems", ce titre est sorti en 2007. Une merveilleuse chanson qui va permettre à Adriana de mettre encore plus sa voix en valeur et de montrer de quoi elle est capable dans un tableau haut en couleurs.