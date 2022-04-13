Що нового в Бельгії? Ціна на пиво, The Voice і деякі інші новини...

Літо наближається, а літо – сезон фестивалів. Минуло 2 роки з тих пір, як вони відбулися, через коронавірус. Меломани із задоволенням знайдуть музику та атмосферу фестивалів. Але за пиво їм доведеться заплатити трохи більше! Про це вже повідомляють організатори великих фестивалів. Ціна на "пінту", як ми тут говоримо, значно зросте. Щоб заповнити нестачу цих років без фестивалю...

Бельгійські в'язниці перебувають у катастрофічному стані. Переповнені, застарілі. Це те, що засуджує Міжнародна колегія в’язниць. Це також вказує на відсутність турботи про проблеми зі здоров’ям. Фізичне здоров’я чи психічне здоров’я… У листопаді минулого року у в’язниці Нівель помер ув’язнений. Йому стало погано, він кликав на допомогу, але його вчасно не врятували.

На думку тюремної колегії, настав час виділити лрлаткові кошти для покращення ситуації у в’язницях.

У США поліція досі активно розшукує автора стрілянини, яка сталася вчора в Нью-Йорку.

Чоловік, одягнений у протигаз, перед тим, як відкрив вогонь у поїзді метро, ​​увімкнув два димозахисні пристрої: двадцять людей отримали поранення, десять з яких застрелені. Мотиви стрілка невідомі. Поліція звернулася до свідків з проханням знайти винуватця стрілянини.