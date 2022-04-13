RTBFPasser au contenu

Ukraine - Україна

Що нового в Бельгії? Ціна на пиво, The Voice і деякі інші новини...

Що нового в Бельгії? Ціна на пиво, The Voice і деякі інші новини...
il y a 31 minutes1 min
Par Charlotte Legrand

Літо наближається, а літо – сезон фестивалів. Минуло 2 роки з тих пір, як вони відбулися, через коронавірус. Меломани із задоволенням знайдуть музику та атмосферу фестивалів. Але за пиво їм доведеться заплатити трохи більше! Про це вже повідомляють організатори великих фестивалів. Ціна на "пінту", як ми тут говоримо, значно зросте. Щоб заповнити нестачу цих років без фестивалю...

 

Бельгійські в'язниці перебувають у катастрофічному стані. Переповнені, застарілі. Це те, що засуджує Міжнародна колегія в’язниць. Це також вказує на відсутність турботи про проблеми зі здоров’ям. Фізичне здоров’я чи психічне здоров’я… У листопаді минулого року у в’язниці Нівель помер ув’язнений. Йому стало погано, він кликав на допомогу, але його вчасно не врятували.

На думку тюремної колегії, настав час виділити лрлаткові кошти для покращення ситуації у в’язницях.

 

У США поліція досі активно розшукує автора стрілянини, яка сталася вчора в Нью-Йорку.

Чоловік, одягнений у протигаз, перед тим, як відкрив вогонь у поїзді метро, ​​увімкнув два димозахисні пристрої: двадцять людей отримали поранення, десять з яких застрелені. Мотиви стрілка невідомі. Поліція звернулася до свідків з проханням знайти винуватця стрілянини.

 

Alec
Alec RTBF

Переходимо до спорту...

Футбол для початку… У Лізі чемпіонів відомі перші 2 клуби, які пройшли до півфіналу, і це два іспанські клуби: Реал Мадрид і Вілла Реал.

Щодо гравців бельгійської футбольної команди "Червоне полум’я", то вони досягли своєї мети. Перемігши Косово вчора, вони вийшли на Євро цього літа.

Якщо ви живете поблизу Галле, Ватерлоо, Оверейсе, Лувена... Очікуйте, що повз проїжджають велосипедисти, або ви зіткнетеся з відхиленнями на своєму маршруті. Цієї середи відбудеться гонка Flèche Brabançonne. Маршрут 200 кілометрів на велосипеді.

 

Закінчуємо музикою! Цього вівторка ввечері відбувся фінал шоу The Voice Belgium.

Цього року серед учасниць була юна українка Діана. Вона також заспівала пісню для своєї країни, яка розчулила публіку та журі The Voice. Преможцем цього року став Олексій. Йому 22 роки, він живе в Брабанті, Валлонія.

Articles recommandés pour vous