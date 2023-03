The Verve: the very last time

On va commencer avec le Last Time Studio du groupe … C’était en 2008 avec le quatrième album baptisé Forth.

Sur scène, ce sera un peu plus compliqué puisqu'il y aura plusieurs "Last Time". De multiples séparations donc, le groupe s’est déjà arrêté en 95-96 avant de se retrouver pour enregistrer l'album Urban Hymns sur lequel on retrouve donc LE tube Bittersweet Symphony … Concernant la seconde séparation, ça se passe plus tard, en avril 1999, le groupe annonce alors officiellement sa ....

(la suite en audio).

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.