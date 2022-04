Sébastien Ministru nous parle du roman "The Unstable Boys", signé Nick Kent, légendaire critique rock britannique qui nous plonge dans les déboires modernes d’un vieux groupe de rock fictif.

Nick Kent est un des critiques rock anglais des années 70 et 80 les plus connus et les plus influents, écrivant alors pour le "New Musical Express" ou pour "Libé". Il a déjà fait paraître deux livres dans lesquels il racontait les coulisses du journalisme rock, mais signe cette fois son tout premier roman.