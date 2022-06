"The Tourist" : Jamie Dornan amnésique et explosif dans cette série thriller inédite

La série a connu un énorme succès lors de sa diffusion en janvier passé sur la BBC au Royaume-Uni. Plus de 12 millions de téléspectateurs ont suivi le lancement de l'histoire de cet homme amnésique à la recherche de ses souvenirs. Un tel succès qu'une saison 2 a déjà été commandée ! La presse a également été emballée par la série : The Guardian, The Radio Times et The Telegraph lui octroient tous quatre étoiles sur cinq, tandis que The Independent lui en offre carrément cinq.

Rappelant à la fois Memento de Christopher Nolan (pour le pitch) et Fargo des Frères Coen (pour l'ambiance et l'humour), The Tourist possède une identité forte qui devrait plaire aux sériephiles en quête d'originalité et de grand divertissement.