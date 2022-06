"The Tourist" couronnée de trois prix au Festival de Télévision de Monte-Carlo

Cette production américaine, britannique et australienne était en lice face à huit autres fictions internationales telles que Terminal List portée par Chris Pratt ou encore The Offer qui revient sur la genèse du Parrain de Francis Ford Coppola.

Créée par Jack et Harry Williams (The Missing, The Widow), ce thriller implanté dans le bush australien débute par une course-poursuite désertique entre un camion et une voiture… qui finit par se faire emboutir par le poids lourd. Au volant du véhicule accidenté, un homme (Jamie Dornan, Fifty Shades of Grey) dont on ne sait rien. Se réveillant à l’hôpital, il n’en sait pas plus que nous. Amnésique, notre héros va tenter de comprendre qui il est à partir d’un bout de papier trouvé dans sa poche. Face à Jamie Dornan, l’Australienne Danielle Macdonald (Patti Cake$, Dumplin', Unbelievable) se glisse dans la peau d’une flic en formation, maladroite et excentrique, qui tente d’élucider l’affaire.

"J'ai adoré la légèreté et l'humour mélangés à la noirceur de l'histoire, nous a confié l'actrice en interview. J'ai trouvé ça tellement cool, original, amusant et sauvage. Lorsque je lisais le script, je ne savais jamais ce qui allait se passer, ça m'a vraiment plu et je n'ai pas pu m'arrêter de lire".