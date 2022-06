The Thing, 40 ans de frissons

Si aujourd’hui, "The Thing" fait le bonheur des cinéphiles, ça n’a pas toujours été le cas. Quand il est sorti, au début de l’été 82, plus personne n’avait envie de voir un extraterrestre polymorphe capable de nous imiter, de nous remplacer, de nous détruire. Non, les gens voulaient des ET à l’image… d’ET justement (de Steven Spielberg), sorti quelques semaines plus tôt. Plus personne ne voulait voir des films de science-fiction aussi pessimistes sur l’avenir de l’homme. Un film noir dans une neige si blanche où plus personne ne se fait confiance, où tout le monde doute de tout et de tous. John Carpenter prendra du temps pour se remettre de cet échec surtout que les studios n’avaient plus trop envie de le suivre. Des studios qui annulèrent quelques-uns de ses projets. Pourtant, le Maitre de l’Horreur (comme il s’est rebaptisé) s’en sortira (plus fort) et reviendra (plus tard) avec l’adaptation du livre de Stephen King "Christine", le très romantique et fantastique "Starman", sans oublier les excitantes "Aventures de Jack Burton" !